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Haberler Manisa Manisa'da ekiplerden kaçak makaron operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira

Manisa'da ekiplerden kaçak makaron operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 350 bin lira değerinde makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

AA
Manisa’da ekiplerden kaçak makaron operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.B. ve B.B'ye ait iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 233 bin 600 boş makaron, 151 bin 837 dolu makaron, 345 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 35 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde piyasa değeri 1 milyon 350 lira olduğu belirlenen malzemelere el konuldu.

Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen bir otomobil, yediemin otoparkına çekildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

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