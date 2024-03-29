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Haberler Manisa Aynı gün iki acı

Aynı gün iki acı

HABER MERKEZİ
Aynı gün iki acı

MANİSA'DA evde oynarken devrilen komodinin altında kalan 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı ile bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan dedesi Ahmet Yörük aynı gün vefat etti. Dede ve torunu dün aynı camide kılınan namaz sonrası son yolculuğuna uğurlanırken, minik Vedat Ayaz'ın tabutuna bağlanan balonu yürek dağladı. Acı olay önceki gün saat 17.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Tunca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, anne Evrim Şamlı ve baba Mikail Şamlı, minik Vedat Ayaz Şamlı ve ikizi Yiğit Şamlı'yı, işleri sebebiyle anneanne Özlem Yörük'ün evine bıraktı. Minik Vedat Ayaz evde oynadığı sırada devirdiği komodinin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti

. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir acı haber de Vedat Ayaz'ın 90 yaşındaki büyük dedesi Ahmet Yörük'ten geldi. Bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerden rahatsızlığı bulunan büyük dede Ahmet Yörük, gece saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.

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