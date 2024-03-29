Sosyal belediyecilikte Yunusemre farkı

MANİSA Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri duyurdu. Yeni kurulan ilçeye kent kimliği kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çerçi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sevgi ve hizmette sınır tanımadık. Yunusemrelilerin günlük hayatını konforlu hale getirip sosyal hayatı canlandırmak için çabaladık. Yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ortaya koyduk. Asıl olan insana dokunmaktır" diye konuştu.

'SOSYAL ALAN ÜRETİYORUZ'

ESER belediyeciliği yaparken sosyal projeleri de önemsediklerini kaydeden Başkan Çerçi, "Başta bünyemizde kurduğumuz kent tiyatromuzda binlerce tiyatroseverimizi yeni kurduğumuz 650 koltuk kapasiteli tiyatro salonumuzda ağırladık. Millet Çarşısı içerisinde bulunan Bilim Merkezimizde geleceğin büyüklerine bilimi sevdiriyoruz. Vatandaşlarımızın vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için sosyal alanlar üretiyoruz. Gençlerimiz için sanat ve spor alanları oluşturduk. Kısacası toplumun her alanına hitap eden projeler üretmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız mutlu insanların yaşadığı bir şehir oluşturmak. Sosyal tesislerimizde özellikle emeklilerimize öncelik tanıyoruz" ifadelerini kullandı. "Manisa'mıza bir yeşil alan daha kazandırıyoruz" diye Çerçi, "Restoran, otopark, flora ve fauna tanıtım alanı, köylü pazarları, şelale ve yapay gölet, fitness ve macera parkı, yürüyüş yolu ve koşu parkı, kamelyalar, oturma bankları, ahşap köprüler, piknik masaları, pişirme üniteleri, çocuk oyun alanları yapacağız. Ayrıca, şehrimize ilk buz pistini kazandırıyoruz. Buz pisti, Yunuspark, çocuk oyun alanı, spor alanı, yürüyüş yolu olacak" dedi.