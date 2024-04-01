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Haberler Manisa Manisa'da saksılarda uyuşturucu yetiştiren zehir taciri yakalandı

Manisa'da saksılarda uyuşturucu yetiştiren zehir taciri yakalandı

Manisa'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Salihli'de jandarmanın belirlenen adreste yaptığı operasyonda saksılarda Hint keneviri yetiştiren M.E. yakalandı.

İHA
Manisa’da saksılarda uyuşturucu yetiştiren zehir taciri yakalandı

Manisa'nın Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan M.E'nin evinde saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek JASAT, İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenledi.

Jandarmanın evde yaptığı aramada saksılara ekilmiş 35 kök Hint keneviri, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet kaçak elektronik sigara likiti, 2 adet kaçak sigara ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde imal ticareti ve yasadışı kenevir ekimi' suçlarından işlem başlatıldı.

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