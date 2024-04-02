Emniyetten okul önlerinde motosiklet denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 27-28-29 Mart ve 02 Nisan 2024 tarihlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5778 Sokak ve çevresinde yer alan 1 ilköğretim ve 7 lisenin bulunduğu bölgede, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan motosiklet denetimlerine 13 ekip katılırken, 94 motosikletin kontrol edildiği ve 41 motosiklet ve sürücüsüne de toplam 97 bin 190 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca 18 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.