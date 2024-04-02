Manisa’da Hint keneviri operasyonu: 1 gözaltı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile evinde saksılarda Hint keneviri yetiştiren M.E. yakalanırken, 35 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan M.E'nin evinde saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek operasyon düzenledi. Jandarmanın evde yaptığı aramada saksılara ekilmiş 35 kök Hint keneviri, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet kaçak elektronik sigara likiti, 2 adet kaçak sigara ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde imal ticareti ve yasadışı kenevir ekimi' suçlarından işlem başlatıldı