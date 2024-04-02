Manisalı esnaftan anlamlı davranış

anisa'nın Salihli ilçesinde duyarlı bir esnaf, yolda zarf içerisinde bulduğu 19 bin 200 lirayı sahibine teslim etti. Salihli'de lastik ustalığı yapan Cumali Kuğ, İzmir-Ankara E96 Karayolundan karşıya geçerken, zarf içerisinde bir miktar para buldu. Kuğ, zabıta ve polis ekiplerine arayıp kayıp para başvurunda olup olmadığını sordu. Başvuru olmadığını öğrencince Cumali Kuğ ve Kadir Kavaklı kendi imkanlarıyla, paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı. Buldukları paranın miktarını söylememelerine rağmen, parayı düşüren banka dekontuyla gelince, esnaf Kuğ, zarf içinde bulduğu 19 bin 200 lirayı Ahmet Akiş'e teslim etti