Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Necla Demir'in sahiplendiği kuzu, can yoldaşı oldu. Demir ailesinin 8 günlükken evine aldığı kuzu Nazlı, Necla Demir ve ailesiyle birlikte yaşıyor. Necla Demir, Nazlı ismini verdiği kuzuya gözü gibi bakıyor, altını bebek beziyle bağlıyor ve biberonla süt veriyor. Ailenin ferdi gibi olan kuzu da Necla Demir'den bir an olsun ayrılmıyor. 2 aydır beraber olan Necla Demir ve kuzusu Nazlı, sokaklarda iki arkadaş gibi geziyor.

BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORLAR

Tanışmalarını anlatan Necla Demir, "Ben 2 ay önce bir yere gitmiştim. Yavru kuzu görmüştüm, içimde çok heves kalmıştı. Ben eşime dedim ki 'eve yavru kuzu almak istiyorum, bakmak istiyorum' dedim. Sonra 8 günlükken Nazlı ile tanıştım. Bakamazsın dediler ama birlikte şimdiden 2 ayımız doldu. Sürekli motorla geziyor, sokaklarla dolaşıyoruz. Beni etrafında göremediği zaman arıyor, çok alıştı" diye konuştu.

'BANA İYİ GELİYOR'

GEÇEN yıl kucağına alamadan 2 bebeğini kaybeden Necla Demir, teselliyi de Nazlı ismini verdiği kuzuda buldu. 2 bebeğinin yanı sıra babası ile dedesini de geçtiğimiz yıl kaybeden Necla Demir, kuzusu Nazlı ile psikolojisinin düzeldiğini anlattı. Demir, "2 bebeğimi de karnımda kaybettim. Nazlı bana çok iyi geldi" diye konuştu.