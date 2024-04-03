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Haberler Manisa Saruhanlı Belediyesi’nin yeni Başkanı Ekrem Cıllı: “Var gücümüzle çalışacağız”

Saruhanlı Belediyesi’nin yeni Başkanı Ekrem Cıllı: “Var gücümüzle çalışacağız”

CÜNEYT HASÇELİK
Saruhanlı Belediyesi’nin yeni Başkanı Ekrem Cıllı: “Var gücümüzle çalışacağız”

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ekrem Cıllı yüzde 42,76 oy oranı ile 15 bin 814 oy aldı.

'BAŞIMIN ÜZERİNDE'

CILLI, "Pazar günü yapılan seçimlerde Saruhanlıların teveccühü ile Saruhanlı Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş bulunmaktayım. Bu vesile ile Saruhanlı'da yeni bir dönemin kapılarını araladık" dedi. Cıllı şöyle konuştu: "Bundan böyle bu topraklarda sevgi, saygı, nezaket, samimiyet ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışı hakim olacak.

Seçim süreci boyunca yanımızda olan dava arkadaşlarımıza ve bize oy veren, oy vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Saruhanlı'da bugünden itibaren siyasi kimliğimizi bir kenara bırakıp, Saruhanlı'nın başkanı olarak yolumuza devam edeceğiz. Çıktığımız bu yolda bizlere verdiğiniz güvene ve göreve layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bana emanet ettiğiniz bu makamı başımın üzerinde taşıyacak, emanetinize halel getirmeyeceğim. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle tekrar selamlıyorum" diye konuştu.

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