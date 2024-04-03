TIR faciasında bir aile yok oldu

Manisa'da korkunç bir kaza meydana geldi. İzmir- Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula yönüne gitmekte olan Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı ticari araç, aynı yöne giden Mustafa Altaş (25) yönetimindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü TIR'a arkadan çarptı.

MİNİK ARDEN YARALI ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücü Nadi Çekin ile yolcu konumunda bulunan eşi Halime Çekin (65) ve Hamide Yıldız Çekin'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Hamide Yıldız Çekin'in oğlu 3 yaşındaki Arden Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Arden, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

6 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Uşak'ta Eşme Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Hamide Yıldız Çekin'in 6 yıl önce Yunus Çekin'le evlendiği, 2021 yılında ise oğlu Arden Aras'ın dünyaya geldiği, Nadi Çekin ve Halime Çekin'in amcası ve yengesi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Nadi Çekin ile Halime Çekin öğle namazı, anne Hamide Yıldız Çekin ve oğlu Arden Aras Çekin ise ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından Saruhanlı ilçesinin Kayışlı Mahallesinde toprağa verildi.