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Haberler Manisa 1 oy farkla muhtar seçilen adayın iki kez oy kullandığı ortaya çıktı

1 oy farkla muhtar seçilen adayın iki kez oy kullandığı ortaya çıktı

Manisa'da 1 oy farkla muhtarlık seçimini kazanan aday Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıktı. Tutunakla kayıt altına alındığı iddiasıyla yapılan itiraz üzerine muhtarlık seçimi iptal edildi.

DHA
1 oy farkla muhtar seçilen adayın iki kez oy kullandığı ortaya çıktı

31 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çeşneli Mahallesinde 3 aday muhtar olabilmek için yarıştı. Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya, 128 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy aldı.

Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etti. İptal edilen seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.

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