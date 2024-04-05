Balaban’dan birlik mesajı

YEREL seçimlerde Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Semih Balaban, devir teslim töreni sonrası yaptığı açıklamada birlik beraberlik mesajı verdi" dedi. Balaban'a mazbatasını Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Uğur Ekinci verdi. Mazbata töreninin ardından Başkan Balaban görevini Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenen törenle Dr. Mehmet Çerçi'den teslim aldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Dr. Mehmet Çerçi, belediye başkanlığı görevinde Balaban'a başarılar dileyerek, "Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bizim için Yunusemre'de güzel bir yarış oldu. Siyasi hayatımda hep ahlaklı bir siyaset anlayışı yürüttüm. Bu çerçevede geçtiğimiz yerel seçimleri Semih Balaban ile birlikte centilmence yürüttük. Milletimizin kararı ile Sayın Semih Balaban bu yarışı kazandı. Milletin takdiri bizim için önemlidir. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

BİLGİ VERDİ

ÇERÇİ, konuşmasında daha sonra yaptıkları çalışmalar ve önümüzdeki süreçte devam eden projeler hakkında Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'a bilgi verirken; Yunusemre Belediyesinin kurulduğu ilk günlerde darphaneye yaptırdığı belediye mührünü teslim etti. Başkan Balaban ise 10 yıllık hizmetlerinden dolayı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.