Manisa’da korkunç olay! Spil Dağı’nda çürümüş erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'na sarmaşık toplamak için çıkan C.Y., tırmandığı vadi içerisindeki yer alan derede erkek cesedi gördü. Bel üstü çürüyen ve sadece iskeleti kalan cesedi gören genç, evine dönüp durumu ağabeylerine anlattı.