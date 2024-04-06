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Haberler Manisa Manisa'da korkunç olay! Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu

Manisa'da korkunç olay! Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı vadisinde bir derede çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Bel üstü çürüyen ve sadece iskeleti kalan cesedin kimliği ise henüz belirlenemedi.

DHA
Manisa’da korkunç olay! Spil Dağı’nda çürümüş erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'na sarmaşık toplamak için çıkan C.Y., tırmandığı vadi içerisindeki yer alan derede erkek cesedi gördü. Bel üstü çürüyen ve sadece iskeleti kalan cesedi gören genç, evine dönüp durumu ağabeylerine anlattı.

Manisa’da korkunç olay! Spil Dağı’nda çürümüş erkek cesedi bulundu

Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesede ulaştı.

Manisa’da korkunç olay! Spil Dağı’nda çürümüş erkek cesedi bulundu

Üzerinden kimlik çıkmayan çürümüş erkek cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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