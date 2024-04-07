Spil Dağı’nda kayalıkların arasında gizemli ceset

MANİSA'DA Spil Dağı'ndaki vadide erkek cesedi bulundu. Ot toplamak için kayalık alanda bulunan vadiye giden iki kişi derede erkek cesedi gördü. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri zorlu kayalıklara tırmandı ve yaklaşık 500 metrelik tırmanışın ardından kayalıkların arasındaki derede bulunan erkek cesedini 3 saatlik çalışmayla indirdi. Üzerinden kimliği çıkmayan çürümüş erkek cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.