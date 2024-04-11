Ege’nin peri bacalarında şaşırtan görüntü! Usta bir heykeltıraş elinden çıkmış gibi

2012 yılında doğal sit alanı ilan edilen, dünyanın 100. Türkiye'nin ise ilk ve tek jeoparkı unvanına sahip bulunan Kula Peri bacalarında insan yüzünü andıran doğal bir oluşum keşfedildi. Usta bir heykeltıraş elinden çıkmış gibi duran doğal oluşumun şekli hayrete düşürdü.

Fotoğrafçı Erdem Arif Yiğit, Kula Peri bacalarında insan yüzüne benzeyen gizli yüzü fotoğrafladı. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derecesi olan fotoğrafçı Erdem Arif Yiğit, fotoğraf çekimi için gittiği Kula peri bacalarında, dron çekimi sırasında kaya oluşumları üzerindeki esrarengiz bir yüzü keşfetti.

"TANITIMA BÜYÜK KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İnsan yüzü ikonunun Kula Peri bacalarının tanıtımına büyük katkı sağlayabileceğini kaydeden Erdem Arif Yiğit, "Yaklaşık 10 senedir amatör olarak fotoğraf işiyle uğraşıyorum. Hobi olarak yapıyorum. Manisa'mızın güzelliklerini fırsat buldukça fotoğraflamaya çalışıyorum. Bundan yaklaşık 2 hafta önce Kula Peri bacalarını ziyaret ettim. Amacım Peri bacalarını dron ile fotoğraflamaktı. Çekim esnasında kayalıklar üzerinde enteresan bir görüntü ile karşılaştım. Dronu biraz daha yaklaştırdığımda kayalıkların üzerinde insan yüzüne benzeyen bir ikon fark ettim. Gözleri, burnu, ağzı hatta dişleri, çok dikkatli bakıldığında sağ gözünde ağlama ifadesi çok rahatlıkla fark edilebiliyor. Doğada daha öncede buna benzer ikonlar görmüştüm ancak bunun daha farklı ve ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Kula Peri bacalarının tanıtımına umarım katkı sağlar. Bu doğa harikası yeri görmeyenlerin mutlaka ziyaret etmesini tavsiye ediyorum" dedi.