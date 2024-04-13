Kirazın ilk hasadı 2 bin liradan satıldı! İhracatta hedef 250 milyon dolar

Çin, Hindistan gibi pazarlara ihracat yapabilmek için bitki sağlığı sertifikası anlaşması yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı temaslarını sürdürüyor. Bu adımlarla Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki payını genişletmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin, dünya kiraz ihracatında sürdürülebilir bir büyüme ve potansiyelini değerlendirmesi önceliklerimizden birisi. Şili, dünya kirazının yüzde 10'unu üretirken, yüzde 30'unu ihraç ediyor. Türkiye ise yüzde 30'unu üretip yüzde 10'unu ihraç edebiliyor. Bu paradoksu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kiraz sezonunun üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ülkemiz için bereketli, hayırlı, bol ihracat yaptığımız bir yıl olmasını diliyorum."