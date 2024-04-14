Yeşim’in acılı annesi: Başkaları yanmasın

MANİSA'NIN Demirci ilçesindeki polis lojmanında, komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın (28) kaldığı odada başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Yeşim Akbaş'ın (27) ailesi, bayramda kızlarının mezarını çiçeklerle süsledi. Anne Aysun Akbaş (55), "Kızım olmadan bir bayram daha geçiriyoruz. Mezarını ziyarete geldik, çok güzel oldu. Yeşim, sağlığında da çok şıktı. O nedenle kabrini süsledik" dedi.

Sanığa hak ettiği cezanın verilmesini isteyen Akbaş, "Sanık Yıldız en ağır cezayı alacak. Kızım da biz de rahat uyuyacağız. Böyle insanlar dışarıda gezmesin. Biz yandık. Başkaları yanmasın. Bayramımız kabristanda geçiyor" diye konuştu. Sanık Doğan Can Yıldız hakkında da Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Yıldız geçen duruşmada tüm suçlamaları reddedip, Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp intihar ettiğini iddia etti.