Manisa laleleri Spil Dağı’nda açmaya başladı! Koparmanın cezası 387 bin lira

Zirveye yakın bölgede nisan ayı son haftasında açtığını bildiklerini kaydeden Öklü, "Hem piknik hem de yaban hayatına yönelik yem bırakmak amacıyla dağa çıkarken seyir terasına yakın bölgede yol kenarında açan erkenci laleleri gördük. Yılın ilk lalelerinin fotoğraflarını çekmek için durduk. Korunması gereken türler arasında yer alan laleleri koparmanın cezasının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yakında zirveye doğru olan koruma sahasındaki laleler de açar" dedi.

Hamdi Öklü'nün eşi Nurcan Öklü ise "Herkesi buraya gelip bu güzellikleri görmelerini istiyorum" diye konuştu.