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Haberler Manisa Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza bugün 16.10 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi girişi mobil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salih Ö. (35) idaresindeki 45 TP 605 plakalı motosiklet ile Sümeyra K. (35) yönetimindeki 45 ADM 169 plakalı araç çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Salih Ö. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salih Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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