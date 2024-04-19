Tarım makinesine kolunu kaptırdı

OLAY Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçi İsmail Dikmen kendine ait evinin bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada traktörün arkasına takılı olan makine arızalandı. Makinedeki arızayı gidermek amacıyla eğilen Dikmen kolunu ilaçlama makinesinin şaftına kaptırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından iş makinesinden çıkarılan İsmail Dikmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dikmen'in cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı