  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Koruma altındaki salep soğanlarını söken 2 kişiye 488 bin TL ceza

Koruma altındaki salep soğanlarını söken 2 kişiye 488 bin TL ceza

Manisa'da nesli tehlike tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan salep soğanlarını 2 kişinin söktüğü tespit edildi. Ekipler çevre kanununa aykırı davranan şahısları belirleyerek toplam 488 bin 630 TL idari para cezası uyguladı.

İHA
Koruma altındaki salep soğanlarını söken 2 kişiye 488 bin TL ceza

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Manisa İl Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetleri esnasında, iki şahısın, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep soğanlarını sökmek suretiyle biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği tespit edildi.

2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, her bir şahsa ayrı ayrı 244 bin 315 TL olmak üzere toplamda 488 bin 630 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan salepler Manisa DKMP Şefliği ekipleri ve jandarma personeli ile tekrar ait olduğu doğaya ekildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA