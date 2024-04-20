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Haberler Manisa Şantiye bekçisi pompalıyla öldürüldü

Şantiye bekçisi pompalıyla öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde şantiye bekçisi, konteynerde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

AA
Şantiye bekçisi pompalıyla öldürüldü

İzmir-Ankara kara yolu Durasıllı Mahallesi yakınlarındaki akaryakıt istasyonu inşaatında şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut'tan (54) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Şantiyeye giden polis ekipleri, Akbulut'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan incelemede Akbulut'un pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphesini değerlendiren polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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