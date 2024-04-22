Sır bekçi cinayeti

İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut'tan haber alamayan arkadaşları, olay yerine gitti. Konteynere giren arkadaşları, Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, soruşturma kapsamında bölgede detaylı incelemesini sürdürürken, Sezer Akbulut'un İzmir'de yaşadığı ortaya çıktı.

"KİMSEYLE HUSUMETİ YOKTU"

Pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenilen Akbulut'un ölümüyle ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede Akbulut'a 5 el ateş edildiği belirlendi. Akbulut'un arkadaşları verdikleri ilk ifadede "Uzunca bir süredir bu konteynerde yaşıyordu. Bildiğimiz kadarıyla kimsesi de yoktu. Burada bekçilik yapıp geçimini sağlamaya çalışıyordu. Olay günü 5 el ateş edildi, bizler konteynere epey uzak bir bölgede arazide çalışıyorduk. Sesi duyar duymaz geldik ve Sezer'i kanlar içinde bulduk. Hemen polise haber verdik. Kimseyle bir husumeti yoktu" dedikleri öğrenildi.