Manisalılar Gazze’de yaşanan drama dikkat çekmek için yürüdü

Manisa Filistin'e Destek Grubu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e gerçekleştirdiği ablukanın kalkması ve Filistin'e gidecek olan gemiler için destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Hatuniye Camii önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar sürdürüldü.

"HERKES DESTEK VERMELİ"

Yürüyüşe katılanlar, "Soykırıma hayır Filistin'e Destek Siyonizme Lanet' pankartı taşıdı, Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, 'Filistin'e destek Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları attı. Manisa Filistin'e Destek Grubu adına açıklamayı Manisa eski Milletvekillerinden Muzaffer Yurttaş yaptı. Yurttaş, "Gazze'de sivil halka yönelik sistematik biçimde gerçekleştirilen ve savaş suçu teşkil eden saldırılarına Manisa Filistin'e Destek Platformu olarak bir kez daha tepki gösteriyoruz. Tüm insanlığı ve uluslararası toplumun bütün aktörlerini bu vahşet karşısında daha dirayetli biçimde duyarlılık göstermeye, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini sonlandırma noktasında etkin bir rol üstlenmeye, ablukanın kaldırılması için daha etkin çaba harcamaya davet ediyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı gönderilecek yardım gemilerine katkıda bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.