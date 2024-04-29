Manisa’dan dünyaya gönderiliyor! Kirazda hedef 300 milyon dolarlık ihracat

YENİ BAHÇELERLE ÜRETİM ARTIYOR

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de Manisa'da 91 bin 300 dekarlık alanda yaklaşık 45 bin ton kiraz üretildiğini belirterek, ilin erkenci kiraz üretim merkezi olmasının bölgedeki üreticiye büyük avantaj sağladığını ifade etti.



Manisa'da yeni açılan kiraz bahçelerinin verime geçmesiyle ilin üretiminin daha da artacağına dikkati çeken Öztürk, "Manisa'yı özel kılan asıl husus, kuzey yarım kürenin en erken kirazını çıkartması. Dolayısıyla çok katma değerli bir ürün elde etmiş oluyoruz ve doğrudan ihracata da gönderdiğimiz bir ürün." dedi.



Manisa'da nisandan ağustos sonuna kadar farklı çeşitlerde kiraz hasat edildiğini anlatan Öztürk, "Bu sezon ortalama her yıl aldığımız verimleri bekliyoruz. Sahada gözlemlerimiz o şekilde. Üreticilerimiz için de bereketli yıl diliyorum." diye konuştu.