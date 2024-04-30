Eşler dehşet saçtı

Manisa Alaşehir'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamza Demirkıran, cinnet getirerek eşi Buse Demirkıran'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak No:48'deki iki katlı binada meydana geldi.

Geçimini hurda toplayarak sağlayan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hamza Demirkıran, iddiaya göre tartıştığı eşi Buse Demirkıran'a yatak odasında av tüfeğiyle ateş etti. Sonrasında binanın çatı katına çıkan Demirkıran, aynı silahla kendisini başından vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Eve giren polis ekipleri 1,5 ve 4 yaşında iki erkek çocuğu olan anne Demirkıran'ı yatak odasında, eşini ise çatı katında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamza Demirkıran'ın amcasının oğlu Nurullah Demirkıran, "Hamza'nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp, yatak odasına gidiyor eşini öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak, kendisini öldürüyor" dedi.

BOŞANMAK İSTEDİ DİYE KALBİNDEN BIÇAKLADI

AYDIN'DA da boşanmak isteyen eşi Ayşe Kayaoğlu'na (30) pusu kuran Emrah Kayaoğlu (35), 2 çocuğunun annesini kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın yaşam mücadelesi verirken olaydan sonra kaçan öfkeli koca polis tarafından her yerde aranıyor. Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi üzerinde koca dehşeti yaşandı. 2018'de evlenip Muğla'ya yerleşen Ayşe Kayaoğlu, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için geçtiğimiz yıl dava açtı.

Dava sürerken evini ayırarak 2 çocuğuyla birlikte Nazilli'deki baba ocağına dönen genç kadın, sabah mesaisi bitimi evine gitmek için yola çıktı. Evine yaklaştığı sırada genç kadını durduran Kayaoğlu, tartıştığı eşini yere yatırıp bıçağı kalbine sapladı. Olaydan sonra geldiği otomobille kaçan gözü dönmüş koca, izini kaybettirdi. Durumu ağır olan Ayşe Kayaoğlu, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kayaoğlu, yaşam mücadelesi veriyor.