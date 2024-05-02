  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Traktörün altında kalarak can verdi

Traktörün altında kalarak can verdi

SERKAN ÖZCAN
Traktörün altında kalarak can verdi
MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesi, Karacaali Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Ali Üstüntaş (60) kullandığı 45 ALG 006 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörünün altında kaldı. Olayı gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çabalarıyla traktörün altından çıkarılan Üstüntaş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üstüntaş'ın evli ve iki çocuklu olduğu öğrenildi
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA