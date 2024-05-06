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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde İzmir istikametindeki iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Hataneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Manisa’da feci kaza! İki araç çarpıştı: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Tanrıkulu idaresindeki otomobil ile Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan Küçük Sanayi Sitesi'ne geçmek isteyen Ümmet Kuş idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 45 R 5735 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan anne Amine Tanrıkulu (28), çocukları Sedef Tanrıkulu (4) ve Ömür Zeynep Tanrıkulu (2) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 28 yaşındaki Amine Tanrıkulu, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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