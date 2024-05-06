Spil Dağı’nda kaybolan 2 dağcı bulundu

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde bulunan Spil Dağı'nda doğa yürüyüşü yapmak amacıyla çıkan 2 dağcı, ormanın sık olması nedeniyle kayboldu. Şahısların kaybolduklarını fark etmeleri üzerine jandarmaya bilgi vererek yardım talep ettiler. Jandarma ekipleri, aldıkları ihbar üzerine hızla harekete geçti. Ekipler, Spil Dağı'nda kaybolan dağcıları bulmak için titizlikle çalışmaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp şahıslar sağ olarak bulundu. Jandarma ekipleri, kontrol amaçlı olarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu hızlı ve etkili müdahale sayesinde dağcıların sağ salim bulunması sağlandı. Olay, doğa sporları yaparken karşılaşılabilecek risklerin önemini bir kez daha hatırlatırken, jandarma ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi olası bir trajedinin önüne geçti.