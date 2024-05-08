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Haberler Manisa Yedi, içti, eğlendi; hesabı sahte dolarlarla ödedi! Manisa'da ilginç olay

Yedi, içti, eğlendi; hesabı sahte dolarlarla ödedi! Manisa'da ilginç olay

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 eğlence mekanında sahte dolarla ödeme yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verilmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, O.M.K. (33) isimli şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Operasyonda 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

İHA
Yedi, içti, eğlendi; hesabı sahte dolarlarla ödedi! Manisa’da ilginç olay

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 eğlence mekanında eğlenip, ödemeyi sahte dolarla yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli'deki 3 farklı eğlence mekanında kimliği belirsiz bir şahsın alınan hizmet karşılığında ücretini sahte dolarla ödeme yaptığının tespit edilmesi üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti. O.M.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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