Spil Dağı ‘Yılkı atları’ ile daha da güzelleşiyor

MANİSA'NIN Spil Dağı eteklerinde sayıları 2 bine yaklaşan yılkı atları, her yıl bahar aylarında yeni taylarıyla birlikte geniş otlaklarda boy gösteriyor. Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından korunan atlar, zengin bitki örtüsü ve efsanelere konu olan tarihiyle bilinen Spil'e apayrı bir renk katıyor. Her yıl dünyaya gelen onlarca yeni tayla birlikte sayıları giderek artan yılkı atları, kış aylarında otların azalmasıyla birlikte zaman zaman kent merkezine de iniyor. Bahar aylarında Spil'in geniş otlaklarında yeni taylarıyla birlikte boy gösteren yılkılar, bölgede gezen vatandaşlar için de güzel seyirlikler oluşturuyor.