Akraba kavgası kanla son buldu

MANİSA Akhisar'da akrabalar arasında çıkan kavganın sonunda kan aktı. Olay, önceki gece 02.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çelikkesen ile amca oğulları İ.Ç. (22), A.Ç. (25), ve O.Ç. (45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelikkesen olay yerinde koşarak ayrıldı. A.Ç. kovaladığı İbrahim Çelikkesen'i yakalayarak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çelikkesen, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Üç şüpheli, kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgularının ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi