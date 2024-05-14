Soma maden şehitlerimiz facianın 10. yılında anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi anıldı. Facianın 10. yılında şehit madencilerin yakınları, sabah saatlerinde Soma Madenci Şehitliği'ne gelerek kabirlerin başından Kur'an-ı Kerim okudu. Acıları ilk günkü gibi taze olan aileler dua ederken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit madenci Şaban İlçi'nin annesi Ayşe İlçi, 10 yıldır acılarının dinmediğini belirterek, Anneler Günü'nde oğlunu düşündüğü, "Ziyaretime gelecek mi, kapıdan girecek mi" diye hayal ettiğini anlattı.

PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

Baba Bayram İlçi, 2 çocuk babası oğlunun madende "başçavuş" olarak çalıştığını anlatarak, "Acılar biter mi, yürek hala yanıyor. Oğlumun mekanı cenneti olsun, çok iyi evlattı. Kimseyi kırmazdı, işini bilirdi, işçisini severdi" dedi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve Türk-İş temsilcileri de şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti. Somalı madenciler, ilçede gün boyunca çeşitli programlarda anıldı. Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'ndan Madenci Heykeli'ne kadar yapıldı.