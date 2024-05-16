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Haberler Manisa Yunanistan’a kaçmak isteyen 31 kişi gözaltında

Yunanistan’a kaçmak isteyen 31 kişi gözaltında

EMRE SAÇLI
Yunanistan’a kaçmak isteyen 31 kişi gözaltında
MANİSA'NIN Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak göçmenleri taşıyan 5 kişi ile 31 yabancı uyruklu şahıs ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, yabancı uyruklu şahısların kişi başı bin 500 dolar karşılığında, Uşak ilinden İzmir Dikili ilçesine, buradan su botları ile Yunanistan'a götürüleceği tespit edildi. Kaçak Göçmen taşıdıkları tespit edilen U.Ç (33), B.B (36), O.G (33), T.Ç (30), R.D (29) isimli 5 araç sürücüsü gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira paraya, şahısların araçlarına ve cep telefonlarına el konuldu.
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