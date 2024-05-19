2 gencin eceli iki teker oldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, geçtiğimiz gün 19.00 sıralarında kaza meydana geldi. İzmir-Ankara E-96 kara yolu üzeri Alahıdır Kavşağı yakınında meydana gelen kazada, Ahmetli'den Salihli yönüne giden Ali Erdoğan'ın (21) kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyere çarptı.

Ali Erdoğan'ın (21) kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Erdoğan ve arkasında oturan yolcu, ilkokul arkadaşı Özgür Ay (21), yola savruldu.

İLKOKUL ARKADAŞLARI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Erdoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ay ise ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özgür Ay'ın ablasının olan motosikleti izinsiz aldığı ve kullanmak isteyen ve ısrar eden arkadaşına verdiği, kazanın bu esnada meydana geldiği öğrenildi.

Erdoğan ve Ay'ın cenazeleri, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Ay'ın, ablasının motosikletini ailesinden izinsiz aldığı öğrenildi.