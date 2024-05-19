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Haberler Manisa Manisalı miniklerden kültür defilesi

Manisalı miniklerden kültür defilesi

CÜNEYT HASÇELİK
Manisalı miniklerden kültür defilesi
MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde bulunan Melek Urgancı Anaokulu öğrencileri 'Aynı Gökyüzü Altında' adlı defile düzenledi. Okulun bahçesinde öğretmenler eşliğinde hazırlanan gösteride Türkiye'nin güzellikleri yansıtıldı. Programa Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şube Müdürü Ömer Kahraman, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Okul Müdürü Burhanettin Korkmaz, okul müdürleri ve veliler katıldı. Öğrenciler sahneye Türkiye'nin dört bir tarafında giydikleri yöresel kıyafetleriyle sahneye çıktı. Yöresel oyunlarını oynayan minik öğrenciler protokol üyelerine ve velilere mesir macunu saçtı.
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