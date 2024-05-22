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Haberler Manisa Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Manisa merkezli düzenlenen DEAŞ operasyonunda, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ve Manisa'nın Soma ile Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Manisa'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 Mayıs'ta Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya illeri ile Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tabanca, tüfek, dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler, dün yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y. (35) ve A.C.G. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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