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Haberler Manisa Manisa’da yangın: İşyeri ve 2 ev hasarlı

Manisa’da yangın: İşyeri ve 2 ev hasarlı

BATUHAN ULU
Manisa’da yangın: İşyeri ve 2 ev hasarlı
MANİSA'NIN Kula ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik 1 iş yeri ve 2 ev hasar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Alaaddin Bedez ve Fikret Çobanköse'ye ait ikametler ve Nurullah Kutluay'a ait iş yerinde yangın meydana geldi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın, diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangında bitişik iki ev ve bir işyeri kullanılamaz hale geldi.
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