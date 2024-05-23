Terör örgütlerine göz açtırılmıyor

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli F.E.H. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelinin adresinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli F.E.H, işyemlerinin ardından tutuklandı.

DEAŞ'A BÜYÜK DARBE

Manisa'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi. 18 Mayıs'ta Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya illeri ile Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda tabanca, tüfek, dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.