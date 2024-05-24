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Haberler Manisa Cezaevindeki yatağı ateşe veren mahkum ağır yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi

Cezaevindeki yatağı ateşe veren mahkum ağır yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi

Manisa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda cezaevindeki mahkum hücresindeki yatağını ateşe vermesi sonucu ağır yaralandı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

DHA
Cezaevindeki yatağı ateşe veren mahkum ağır yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi

Manisa'da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hücresindeki yatağı ateşe veren mahkum S.Ö. çıkardığı yangında ağır yaralanırken, dumandan etkilenen 2 infaz koruma memuru ile 4 mahkum çevre hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çınarlıkuyu Mahallesi'ndeki Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, mahkum S.Ö., hücresindeki yatağı ateşe verdi. Çıkan yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale ederken, ihbar üzerine cezaevine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Kaldığı hücreyi ateşe veren ve ağır yaralanan S.Ö.'nün yanı sıra dumandan etkilenen 2 infaz koruma memuru ile 4 mahkum, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi ile Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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