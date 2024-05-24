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Haberler Manisa Yaprak toplayarak günlük 1500 lira kazanıyorlar

Yaprak toplayarak günlük 1500 lira kazanıyorlar

Manisa'daki taze asma yaprakları son 20 yıldır üzüm üreticilerinin en büyük gelir kaynağı oldu. Sabahtan öğlene kadar tek kişinin topladığı 50-60 kiloluk yapraklar kilo başına 25 liradan satılıyor.

İHA
Yaprak toplayarak günlük 1500 lira kazanıyorlar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarından toplanan taze bağ yaprakları birçok ailenin vazgeçilmez gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Aileler sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarından saat 11.00-12.00'ye kadar topladıkları taze bağ yapraklarını çeşitli yerlerde alımlar yapan tüccarlara kilosu 25 liradan peşin satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yaprak toplama işini genellikle kadınlar yaparken, kadınlara ailelerin diğer bireyleri de eşlik ediyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Taze bağ yaprağı Sarıgöl ve çevresinde son 15 yıldan bu yana önemli gelir kapısı haline geldi. Evlerde ihtiyacımız olan salamura yaprakları hazırlıyoruz. Fazlası ise tüccarlara satılıyor. Eylül ayının sonuna kadar devam etmekte. Bir kişi bağlardan ortalama olarak 50-60 kilo taze yaprak toplayabilir. Bağların aralaması da ailece yapılmış oluyor." dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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