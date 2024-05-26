Daha kaç Mahra hayattan kopmalı?

SOKAKLARDA başıboş köpek sorununa ilişkin yasa tasarısına karşı yürütülen algı operasyonlarına, büyük tepki veren ve 10 yaşındaki kızı Mahra'yı sokak köpeği terörüne kurban veren baba Murat Pınar adeta öfke kustu. Baba Pınar, "Hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Benim 10 yaşındaki kızım evimize 50 metre kala bir mesafede sokak ortasında bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Hayvanların hepsini çok seven kızım kaçmak isterken bir aracın altında kalarak can verdi. Bu olay bir güvenlik sorunu haline geldi. Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Bir insanın, Mahra'nın hayatı köpeklerden daha mı değerli" diye konuştu.

Baba Pınar, "Hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Benim 10 yaşındaki kızım evimize 50 metre kala bir mesafede sokak ortasında bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

GÜVENLİ SOKAKLAR DERNEĞİ

KAYBETTİĞİ kızı Mahra Pınar adına dernek kuran Baba Murat Pınar sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı hakkında konuştu. Pınar, "Planlanan yasaya destek veriyorum ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da yürekten kutluyorum. Bu geç kalınmış yasa tasarısının bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmasını bekliyoruz. Karşı gelenler kızımın benim ağzından yazdığım yazısına ve resmine baksın" dedi.

MAHRA'NIN MEKTUBU

BENİM adım Mahra. 10 yaşındayım ve hep 10 yaşında kalacağım, çünkü ben de bir #KöpekTerörü kurbanıyım. Evimden sadece 50 metre uzakta köpekler bana saldırdı, köpeklerden kaçarken trafik kazası geçirdim ve hayatım sona erdi. Benim hayatım sona erdi, çünkü kanun yapan amcalar ve teyzeler benim can güvenliğimi hiç düşünmeden o kanunu yaptılar. Çünkü onlar yaptıkları kanunun doğuracağı kötü sonuçları bile bile ona el kaldırdılar. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum. Siz benim hayatımı çaldınız. Siz benim geleceğimi çaldınız. Siz benim önümde duran o uzun yılları çaldınız. Siz benim ve ailemin mutluluğunu çaldınız. Hiçbirinizi affetmiyorum.