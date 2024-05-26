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Haberler Manisa Ehliyet sınavında kopya düzeneği

Ehliyet sınavında kopya düzeneği

SERKAN ÖZCAN
Ehliyet sınavında kopya düzeneği
MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Manisa Anadolu Lisesinde iki oturum şeklinde yapılacak Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarına, "Kopya Düzeneği İle Girileceği" yönünde istihbari bilgi alınması üzerine geçtiğimiz gün saat 18.00'deki oturuma üzerinde kopya düzeneği ile girmeye çalışan, M.M. (37) isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet kopya düzeneği ele geçirilirken okul civarında şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen araç içerisinde B.T. (20), U.G. (34) ve Ş.A. (25) isimli şahıslar yakalandı.
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