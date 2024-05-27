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Haberler Manisa Hücresini ateşe veren mahkumun ailesi tepkili

Hücresini ateşe veren mahkumun ailesi tepkili

HABER MERKEZİ
Hücresini ateşe veren mahkumun ailesi tepkili
Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın meydana geldi. İddiaya göre, mahkum Sedat Özden, hücresindeki yatağı ateşe verdi. Çıkan yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale ederken, ihbar üzerine cezaevine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Kaldığı hücreyi ateşe verdiği belirtilen ve ağır yaralanan Sedat Özden hastaneye kaldırıldı. Özden, geçtiğimiz sabah hayatını kaybetti. Özden'in ölüm haberini alan Anne Songül Özden, "Bana telefon açıp, konuşuyordu. Oğlumun sağlığında kötü bir şey yoktu. Çocuğumun ölüm nedenini araştırılmasını istiyorum" dedi.
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