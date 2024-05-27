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Haberler Manisa Metruk bina alevlere teslim

Metruk bina alevlere teslim

SERKAN TATLI
Metruk bina alevlere teslim
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında Turgutlar Mahallesi Kavak Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bir binada yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ahşap binanın tamamı alevlere teslim oldu. Mahallede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, alevlerin çevre binalara sıçramaması olabilecek bir faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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