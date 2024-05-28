Eski kocadan bıçaklı dehşet

Manisa'nın Salihli ilçesinde eski koca dehşet saçtı. Geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki 45 numaralı apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, eski eşi Nagihan Can'ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Çakıl (34), Nagihan Can ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Çakıl, araya girmeye çalışan kardeşi İbrahim (39) ile annesi Fatma Can'ı (62) da bıçakladı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

EVLİLİĞİ HAZMEDEMEDİ

Otopsilerin tamamlanmasının ardından Anne Fatma Can,kızı Nagihan Can ve oğlu İbrahim Can Salihli'de kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi

. Cinayetleri işledikten kısa süre sonra şehir dışına kaçmak üzereyken yakalanan Aytunç Çakıl ilk ifadesinde boşandığı eşinin nişanlandığını ve evleneceğini öğrendiğini bunu bir türlü kabullenemediğini söylediği öğrenildi.

Çakıl, "Eski eşimin evleneceğini öğrenince sinir krizi geçirdim. Konuşmak için gittim evde diğerlerinin olacağını bilmiyordum aramızda tartışma çıktı. Sinirlerime hakim olamadım amacım hepsini öldürmek değildi oldu işte pişmanım " dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Aytunç Çakıl çıkarıldığı mahkeme tarafından tuzlanarak cezaevine gönderildi.