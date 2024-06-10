Arkadaş cinayeti

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Tren yolu Mevkii'nde birlikte alkol alan Sinan Tin (24) ile Remzi Zeybek (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sinan Tin , Remzi Zeybek'i sol bacağı ve karnından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Remzi Zeybek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Bir çocuk babası Zeybek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Sinan Tin ise gözaltına alındı. Tin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.