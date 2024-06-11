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Haberler Manisa Kafa kafaya çarpıştılar: 3 kişi yaralandı

Kafa kafaya çarpıştılar: 3 kişi yaralandı

BATUHAN ULU
Kafa kafaya çarpıştılar: 3 kişi yaralandı
MANİSA'NIN Kula ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücü Yusuf G. (40) ile araçta bulunan Ayşe G. (31) ve Hasan K. (52) yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.30 İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Yusuf G. idaresindeki otomobil, Uşak'tan Salihli istikametine giden Doğan B. yönetimindeki 64 FS 202 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobile bulunan sürücü Yusuf G. ile yolcu konumunda bulunan Ayşe Gökbulut ve Hasan K. yaralandı. Kamyonet sürücüsü Doğan B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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