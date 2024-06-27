At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nın sembolü olan yılkı atları dönem dönem yem bulmak amacıyla kent merkezine iniyor. Geçtiğimiz günlerde Spil Dağı Milli Parkı'na inen yılkı atı ailesinden bir yavru Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nin karmaşık sokaklarında annesini kaybetti.

Sokak sokak gezerek annesini arayan tay 3 saatlik çabanın sonunda annesine Şehzadeler ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi'nde kavuştu. Anne ve tayın duygulandıran kavuşma anları ise mahalleliler tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi. Mahallede yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Şerif Güç, kavuşma karşısında duygusal anlar yaşadıklarını söyledi. Yaşananları anlatan esnaf Şerif Güç, "Sabah ben evden geldim baktım bahçede otluyorlar. 5 at vardı. Daha sonra baktım bir küçük tay kayboldu.

Bağıra bağıra sokaklarda geziyor. Biz de üzüldük kayboldu diye. Daha sonra annesi de bağıra bağıra geldiler. Burada kavuştular. Biz çok duygulandık. Görünce çok üzülmüştük. Kavuşunca herkes sevindi" dedi.