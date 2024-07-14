O komiser beraat etti

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 Nisan tarihinde meydana gelen ve güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın (27) ölümüyle sonuçlanan olayda 3'üncü duruşma gerçekleştirildi. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bilirkişi tarafından verilen rapor hakkında tarafların avukatları söz aldı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Akbaş ailesinin avukatlarından olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği temsilcilerinden İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Barış Özbay, bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu ve taraflı olduğunu ifade ederek bir heyet tarafından yeniden rapor hazırlanarak mahkemeye sunulmasını talep etti. Sanık avukatları ise komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın bilirkişi raporuna göre de masum olduğunu ve üzerine atılı tüm suçlardan aklandığını belirterek Yıldız'ın beratını istedi. Sanık avukatları ayrıca dosyada Yıldız'ın söz konusu eylemi gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil bulunmadığını belirtti.

"YEŞİM'İ ÇOK SEVİYORDUM"

Sanık Doğan Can Yıldız ise, "Yeşim'i çok seviyordum. Keşke hayatta olsaydı. Olaydan sonra onu kurtarmak için elimden geleni yaptım ama ne yazık ki kurtaramadım. Bu olayla ilgili bir ilgim olmadığını, daha önceki duruşmalarda da söyledim. Her iki bilirkişi raporunda da şahsıma ait en ufak bir delil yok. Bu nedenle beraatımı istiyorum" dedi.

Avukatlarından Barış Özbay, bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu ve taraflı olduğunu söyleyerek bir heyet tarafından yeniden rapor hazırlanıp mahkemeye sunulmasını talep etti.

"YAVRUMUN KEMİKLERİ SIZLADI"

Mahkemenin kararına tepki gösteren ve gözyaşlarına hakim olamayan Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, "Benim kızım intihar etmedi. Bugün beklediğimiz adalet sağlanmadı. Ama Türkiye'de adaletin olduğuna inanıyorum. Bugün alınan bu kararla kızımın kemikleri sızladı" dedi.